iddaa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor için özel oyun

Avrupa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un oynayacağı maçlar için iddaa'da özel bir oyun var!

Haber; Sporx.com
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iddaa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor için özel oyun
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01 Ağustos 2023 15:35
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 19:42
iddaa'dan UEFA Konferans Ligi için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.

Rövanş haftasında Zimbru - Fenerbahçe, Tirana - Beşiktaş ve Adana Demirspor - Cluj maçları için özel bir oyun var!

Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?

Bu oyunla, kombine kuponda toplam 2.24 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 3.25 oluyor.

Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.

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