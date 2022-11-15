İddaa'da Dünya Kupası Gol Kralığı oranları
iddaa'da Dünya Kupası Gol Kralı için özel bahis var! İşte favoriler ve oranları...
Katar 2022 Dünya Kupası'nda en çok merak edilen konuların başında kimin gol kralı olacağı yer alıyor. iddaa Risk Yönetim Kurulu, Dünya Kupası'nda gol kralı olması muhtemel isimler için oranları belirledi.
İngiltere Milli Takımı'nın önemli ismi Harry Kane, 6.50'lik oranıyla "Gol Kralı kim olur?" etkinliğinde favori olarak gösterildi.
Harry Kane'in ardından Dünya Kupası'nda gol kralı olması muhtemel isim Kylian Mbappe olarak değerlendirildi. Fransa Milli Takımı'nın genç yıldızına 7.40 oran belirlendi.
Galatasaraylı Dries Mertens'in Dünya Kupası'nda gol kralı olma ihtimaline 60.00 oran verildi. Bir başka Galatasaraylı Haris Seferovic'e gol krallığı özel bahisinde 100.00 oran açıklandı.
Öte yandan Süper Lig'de gol krallığında zirvede olan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın Dünya Kupası'nda gol kralı olma ihtimaline 150.00 oran açıklandı.
Beşiktaş'ın Hollanda golcüsü Wout Weghorst'un gol kralı olma ihtimaline 120.00 oran açıklandı.
Ayrıca Süper Lig'de daha önce oynayan Andreas Cornelius'a 80.00, Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Andre Ayew'e 120.00 oran belirlendi.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
İngiltere Milli Takımı'nın önemli ismi Harry Kane, 6.50'lik oranıyla "Gol Kralı kim olur?" etkinliğinde favori olarak gösterildi.
Harry Kane'in ardından Dünya Kupası'nda gol kralı olması muhtemel isim Kylian Mbappe olarak değerlendirildi. Fransa Milli Takımı'nın genç yıldızına 7.40 oran belirlendi.
Galatasaraylı Dries Mertens'in Dünya Kupası'nda gol kralı olma ihtimaline 60.00 oran verildi. Bir başka Galatasaraylı Haris Seferovic'e gol krallığı özel bahisinde 100.00 oran açıklandı.
Öte yandan Süper Lig'de gol krallığında zirvede olan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın Dünya Kupası'nda gol kralı olma ihtimaline 150.00 oran açıklandı.
Beşiktaş'ın Hollanda golcüsü Wout Weghorst'un gol kralı olma ihtimaline 120.00 oran açıklandı.
Ayrıca Süper Lig'de daha önce oynayan Andreas Cornelius'a 80.00, Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Andre Ayew'e 120.00 oran belirlendi.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
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|Katar
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|Senegal
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