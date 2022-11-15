İddaa'da Dünya Kupası Gol Kralığı oranları

Katar 2022 Dünya Kupası'nda en çok merak edilen konuların başında kimin gol kralı olacağı yer alıyor. iddaa Risk Yönetim Kurulu, Dünya Kupası'nda gol kralı olması muhtemel isimler için oranları belirledi.İngiltere Milli Takımı'nın önemli ismi, 6.50'lik oranıyla "Gol Kralı kim olur?" etkinliğinde favori olarak gösterildi.Harry Kane'in ardından Dünya Kupası'nda gol kralı olması muhtemel isimolarak değerlendirildi. Fransa Milli Takımı'nın genç yıldızına 7.40 oran belirlendi.Galatasaraylı'in Dünya Kupası'nda gol kralı olma ihtimaline 60.00 oran verildi. Bir başka Galatasaraylı'e gol krallığı özel bahisinde 100.00 oran açıklandı.Öte yandan Süper Lig'de gol krallığında zirvede olan Fenerbahçeli'nın Dünya Kupası'nda gol kralı olma ihtimaline 150.00 oran açıklandı.Beşiktaş'ın Hollanda golcüsüt'un gol kralı olma ihtimaline 120.00 oran açıklandı.Ayrıca Süper Lig'de daha önce oynayan'a 80.00,ve'e 120.00 oran belirlendi.