iddaa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için özel oyun

Avrupa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı maçlar için iddaa'da özel bir oyun var!

Haber; Sporx.com
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iddaa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için özel oyun
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23 Ağustos 2023 13:30
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 18:20
iddaa'dan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.

Play-Off Turu haftasında Dinamo Kiev - Beşiktaş, Fenerbahçe - Twente ve Molde - Galatasaray maçları için özel bir oyun var!

Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?

Bu oyunla, kombine kuponda toplam 7.07 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 8.51 oluyor.

Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.

ÜÇÜ DE KAZANIR MI?
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