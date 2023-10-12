iddaa.com'da Türkiye, İspanya ve Polonya'ya özel oyun var!

Türkiye, İspanya ve Polonya'nın oynayacağı maçlar için iddaa.com'da özel bir oyun var!

Haber; Sporx.com
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iddaa.com'da Türkiye, İspanya ve Polonya'ya özel oyun var!
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12 Ekim 2023 09:42
Son güncelleme 12 Ekim 2023 18:42
iddaa.com'dan Avrupa Şampiyonası Elemeleri için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.

Grup maçlarında Hırvatistan - Türkiye, İspanya - İskoçya ve Faroe Adaları - Polonya maçları için özel bir oyun var!

Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?

Bu oyunla, kombine kuponda toplam 7.51 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 9.80 oluyor.

Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.

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