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İddaa bülteni gibi çocuk...
İddaa bülteni gibi çocuk...
Sosyal medyaya damgasını vuran efsane video. Dünyada bilmediği lig, takım yok. Bülten gibi çocuk.
15 Ekim 2018 17:33
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