İddaa bülteni gibi çocuk...

Sosyal medyaya damgasını vuran efsane video. Dünyada bilmediği lig, takım yok. Bülten gibi çocuk.

10 Temmuz 2018 16:52
İddaa bülteni gibi çocuk...
Sosyal medyaya damgasını vuran efsane video. Dünyada bilmediği lig, takım yok. Bülten gibi çocuk.


Diğer Haberler

Arsenal, Lucas Torreira'yı transfer etti Transferler

Arsenal, Lucas Torreira'yı transfer etti
Göztepe'ye Arjantinli stoper! Transferler

Göztepe'ye Arjantinli stoper!
Yazın böyle riskli hareketler yapmayın... Sosyal Medya Dedikoduları

Yazın böyle riskli hareketler yapmayın...
Potaya sıkışan genç kızı itfaiyeciler kurtardı Sosyal Medya Dedikoduları

Potaya sıkışan genç kızı itfaiyeciler kurtardı
Köln'den Başakşehir'e transfer Türkiye Transferler

Köln'den Başakşehir'e transfer
Boluspor'dan imza şov! 8 transfer... Transferler

Boluspor'dan imza şov! 8 transfer...
Survivor Yunanistan'da neler oluyor? Sosyal Medya Dedikoduları

Survivor Yunanistan'da neler oluyor?
Zaire futbolu keşfetmeden önce! Sosyal Medya Dedikoduları

Zaire futbolu keşfetmeden önce!
Cristiano Ronaldo, Juventus'ta! Dünya Transferler

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta!
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe, Doğuş Grubu birlikteliği sona erdi!
2

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta!
3

Fenerbahçe'ye Altınordu'dan iki genç isim birden
4

Fenerbahçe ilk takviyeyi yaptı! Cocu'dan özel davet!

5

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması
6

Henry Onyekuru'nun maliyeti belli oldu
7

Abdurrahim Albayrak'tan flaş transfer açıklaması
8

Fenerbahçe'den Altınordu'ya Berke ve Barış için sürpriz yasak
9

Barcelona tamam sıra El Haddadi'de!
10

Trabzonspor, Wilshere ile imzaladı ancak son anda iptal!

yukarı ok