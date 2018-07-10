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İddaa bülteni gibi çocuk...
İddaa bülteni gibi çocuk...
Sosyal medyaya damgasını vuran efsane video. Dünyada bilmediği lig, takım yok. Bülten gibi çocuk.
10 Temmuz 2018 16:52
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