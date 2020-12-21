İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı için genelge

Genelgeye göre; yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu tesisler yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.



Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek, bu tesislerde saat 22.00'den itibaren ise restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek



Otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek



Kolluk kuvvetlerince otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek



