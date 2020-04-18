İçişleri Bakanlığından seyahat yasağı için yeni karar!





30 büyükşehir ve Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"İstanbul il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların durdurulması,18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 gün uzatılmıştır. Daha önce belirlenen istisnalar bu süre için de geçerlidir."