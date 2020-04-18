İçişleri Bakanlığından seyahat yasağı için yeni karar!

İçişleri Bakanlığı, giriş çıkışı yasaklanan illerle ilgili yeni bir karar aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İçişleri Bakanlığından seyahat yasağı için yeni karar!
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18 Nisan 2020 18:55
30 büyükşehir ve Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.

Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların durdurulması,18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 gün uzatılmıştır. Daha önce belirlenen istisnalar bu süre için de geçerlidir."


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