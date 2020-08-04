İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il için koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il için koronavirüs genelgesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2020 21:45
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.

İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında, "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak.

Genelgeye göre, salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi ve Kırıkkale pilot il oldu. Valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.

Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için