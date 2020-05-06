İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için genelge

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.Buna göre, 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafe ile sokağa çıkabilecek.65 yaş üstü vatandaşlar ve isterse refakatçileri 10 Mayıs 11.00-15.00'te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle çıkabilecek