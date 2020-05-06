İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için genelge

İçişleri Bakanlığı, Mayıs ayı içinde 4'er saat sokağa çıkma izni verilecek 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için genelge
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2020 19:43
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.

Buna göre, 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafe ile sokağa çıkabilecek.

65 yaş üstü vatandaşlar ve isterse refakatçileri 10 Mayıs 11.00-15.00'te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle çıkabilecek

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için