İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Adalete inanıyoruz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanede flaş açıklamalar yaptı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün gece Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından sonraki yaşananlar bizler için, ülkemiz için, futbol camiamız için gerçekten çok büyük bir üzüntüydü. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldı. Sonuçları biliyoruz. Mahkeme kararını biliyorsunuz.



Ben az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan hakem arkadaşlara, tüm hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennim, aziz milletimiz ile birlikte temennimiz, sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Biz bu sporu niye yapıyoruz?



"GEÇMİŞ OLSUN"



Hamaset olduğu için mi söylüyoruz, spor dostluk, barış, kardeşlik... Fair-Play'i niye söylüyoruz. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman başka bir şey mi olmamalı. Ailece, yediden yetmişe izlediğimiz futbolda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz! Etmiyoruz. Konu artık mahkemede, bu süreç devam ediyor. Hepimiz mahkeme sürecinde bu işin nereye evrileceğini göreceğiz. Adalete inanıyoruz. Hakem camiamıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz."



"CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI"



"Sayın Cumhurbaşkanımız, az önce hakemimizi ziyaret sırasında aradı, görüştürdük. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci anbean takip ettiğini, kınadığını belirtti. Kıymetli başhekimimiz ile birlikte hakem ile ilgili bilgileri aldı."



BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bir çağrıda bulunuyorum. Tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yapalım müsabakaları. Sonuç bizim istediğimiz gibi olduğu zaman da olmadığı zaman da keyifle bahsedebilir hale geldiğimiz zaman, spordan arzu ettiğimiz şeye ulaşırız. Bir daha dün geceki gibi bir sonuç, yüzümüzü kızartan, gördüğümüze inanamadığımız bir olay görmek istemiyoruz."





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