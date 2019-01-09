Icardi'nin yeni adresi Real Madrid ya da Chelsea!

Serie A takımlarından'in Arjantinli golcüsüiçin menajeri ve eşi olan'dan olay yorumlar geldi.Arjantin'in TYC Sport gazetesine konuşan Wanda Nara, ''Inter'den aldığımız sözleşme uzatma teklifini kabul etmedik. Icardi, Inter ile sözleşmesini uzatmayacak. Real Madrid ya da Chelsea'de kariyerine devam edebilir.'' sözlerini kullandı.Inter'de kaptanlık yapan 25 yaşındaki forvet, bu sezon 22 maça çıkarken 13 gol ve 2 asist üretti. Icardi'nin Inter ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.