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Icardi'nin yeni adresi Real Madrid ya da Chelsea!

Inter'in golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara, futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Icardi'nin yeni adresi Real Madrid ya da Chelsea!
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09 Ocak 2019 21:25
Serie A takımlarından Inter'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için menajeri ve eşi olan Wanda Nara'dan olay yorumlar geldi.

Arjantin'in TYC Sport gazetesine konuşan Wanda Nara, ''Inter'den aldığımız sözleşme uzatma teklifini kabul etmedik. Icardi, Inter ile sözleşmesini uzatmayacak. Real Madrid ya da Chelsea'de kariyerine devam edebilir.'' sözlerini kullandı.

Inter'de kaptanlık yapan 25 yaşındaki forvet, bu sezon 22 maça çıkarken 13 gol ve 2 asist üretti. Icardi'nin Inter ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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