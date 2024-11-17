Icardi'yi zemin mi sakatladı? Okan Buruk açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, HT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu. Buruk yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili gelen soruya cevap verdi.
Okan Buruk, 'Icardi'yi zemin mi sakatladı?' sorusuna RAMS Park'ta yapılan değişiklikleri anlatarak cevap verdi.
İşte Okan Buruk'un Icardi'nin sakatlığı ile ilgili kullandığı ifadeler:
"ZEMİN SAKATLAMADI"
"Zemin sakatlamadı tabii ki yani fiziksel şartlar orada, en iyi şeyinde değildi, o son haftası onun için zor geçmişti. Direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz yani orada baskıya gitti ayağı takıldı..."
DÖNÜŞÜ İÇİN AÇIKLAMA
"Icardi çok sakatlıkla oynadı, hep sakat sakat oynadı. Fit haliyle gerçekten bizde çok az oynadı. Tam toparlıyor, bir yerden sakatlandı. Bir sakatlık, diğer sakatlığı getiriyor. Şimdi sezonu kapattı. Dönüşü önümüzdeki yılın hazırlık kampı olabilir"
"HAVA ALMAYAN, KAPALI BİR STADYUM"
"Bizim stadın şeyi zor, çok kapalı. Makineleri yeniledik. Işık sistemine yatırım yapıldı. Çözümü bu. Bu sene bir anda bir hastalık geldi çime, zemin bozuldu, toparlamaya çalışıyorlar ama kolay olmuyor. Yatırım da yapıldı şimdi. Bundan sonra daha iyi olacak. Stadın güneş almaması, hava almaması... Hava almayan, kapalı bir stadyum."
Okan Buruk, 'Icardi'yi zemin mi sakatladı?' sorusuna RAMS Park'ta yapılan değişiklikleri anlatarak cevap verdi.
İşte Okan Buruk'un Icardi'nin sakatlığı ile ilgili kullandığı ifadeler:
"ZEMİN SAKATLAMADI"
"Zemin sakatlamadı tabii ki yani fiziksel şartlar orada, en iyi şeyinde değildi, o son haftası onun için zor geçmişti. Direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz yani orada baskıya gitti ayağı takıldı..."
DÖNÜŞÜ İÇİN AÇIKLAMA
"Icardi çok sakatlıkla oynadı, hep sakat sakat oynadı. Fit haliyle gerçekten bizde çok az oynadı. Tam toparlıyor, bir yerden sakatlandı. Bir sakatlık, diğer sakatlığı getiriyor. Şimdi sezonu kapattı. Dönüşü önümüzdeki yılın hazırlık kampı olabilir"
"HAVA ALMAYAN, KAPALI BİR STADYUM"
"Bizim stadın şeyi zor, çok kapalı. Makineleri yeniledik. Işık sistemine yatırım yapıldı. Çözümü bu. Bu sene bir anda bir hastalık geldi çime, zemin bozuldu, toparlamaya çalışıyorlar ama kolay olmuyor. Yatırım da yapıldı şimdi. Bundan sonra daha iyi olacak. Stadın güneş almaması, hava almaması... Hava almayan, kapalı bir stadyum."