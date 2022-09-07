Icardi ve Wanda Nara transfer ateşini yaktı

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Mauro Icardi paylaşımıyla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Arjantinli golcü kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geri sayım yapan saat ve aslan dövmesinin ön planda olduğu bir paylaşım yaptı.Öte yandan Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara da kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transfer için geri sayıma başlandığını resmen ilan etti.Mauro Icardi'nin Çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.İşte o paylaşımlar: