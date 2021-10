Paris Saint Germain'in yıldız golcüsü Mauro İcardi, boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile barıştı.



Wanda, Instagram hesabından, ikilinin boşanmayı kabul ettikten sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdiğini doğruladı.



İcardi'nin eşi, onun ve Icardi'nin öpüşmek üzere olduğu bir fotoğrafının yanına "Son aylarda yüklediğim fotoğraflar ne kadar mutlu olduğumuzu gösterdi" diye yazdı.



Boşanmak için tüm koşulları kabul ettiklerini belirten Wanda, "Geri dönüşü olmadığını anlayınca bana böyle devam edemeyeceğimizi, eğer acıyı bitirmenin tek yolu ayrılmaksa bunu yapabileceğimizi söyledi. Avukatımıza gittik ve Mauro tüm teklifleri kabul etti. koşulları ve anlaşmayı imzaladık." şeklinde yazdı.



İcardi'nin kendisine mektup yazdığını belirten Nara, "Ertesi gün bana hiç kimsenin yazmadığı bir mektup yazdı. Bana her şeyi verdiğini, her şeye sahip olduğunu, benim mutlu olmamın onu mutlu edeceğini söyledi." dedi.



Ağlamaktan yorulduğunu belirten Wanda, "Sonra fark ettim ki her şeye sahip olabilirim ama onunla olmasaydım hiçbir şeyim olmazdı. Bu kötü zamanın bizi bir çift ve bir aile olarak bir araya getireceğine eminim. İkimizin de sekiz yıllık hikayeyi bitirme özgürlüğümüz vardı ama ağlamaktan yorulduk birbirimizi seçtik. Seni seviyorum Mauro Icardi ." diyerek sözlerini noktaladı.





