Icardi ve Simge Sağın'dan 'aşkın olayım' düeti!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, kendisiyle özdeşleşen ve gol attığında Nef Stadyumu'nda çalan "Aşkın olayım" şarkısını Instagram hesabından kendi fotoğrafıyla paylaştı.
Şarkının sahibi Simge Sağın'ı da etiketleyen 30 yaşındaki futbolcunun paylaşımını, Sağın alıntılayarak kalp emojisi koydu.
Ardından 30 yaşındaki futbolcu ile Simge Sağın, Instagram'dan birbirlerini takip etmeye başladı.
Şarkının sahibi Simge Sağın'ı da etiketleyen 30 yaşındaki futbolcunun paylaşımını, Sağın alıntılayarak kalp emojisi koydu.
Ardından 30 yaşındaki futbolcu ile Simge Sağın, Instagram'dan birbirlerini takip etmeye başladı.
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