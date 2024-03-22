Icardi ve Dzeko'nun gölgesinde kalan sudan ucuz kahramanlar

Lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de öyle kuvvetli fırtınalar estiriyor ki, yediden yetmişe herkes bu iki devin arasındaki şampiyonluk yarışını nefeslerini tutarak izliyor. Bir tarafta Mauro İcardi, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, diğer tarafta Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi yıldızlar göz kamaştırıcı performanslar sergiliyor. Bu oyuncular attıkları ve attırdıkları gollerle takımlarına çok önemli katkılar yapıyor olsalar da, her birinin ciddi maliyetleri olduğu bir gerçek. Halen forma giydikleri kulüpler, ya bonservislerine ya da kendilerine son derece yüksek ücretler ödüyor. Buna karşın diğer takımlarda sezon başı 'sıfır' bonservisle ya da kiralık olarak transfer edilen bazı isimler var ki, tam anlamıyla sezona damgalarını vuruyorlar.



MANAJ, SİVAS'IN GOLLERİNİN YARISINI ATTI!



Sivasspor'un 'sıfır' bonservisle aldığı Rey Manaj, attığı 15 golle krallık yarışında Dzeko (18) ve İcardi'nin (17) ardından 3. sırada yer alıyor. 15. Toplam 36 golü bulunan kırmızı beyazlı takımın gollerinin yüzde 42'sinin altında Arnavut futbolcunun imzası var. CV'sinde Sampdoria, Granada, Spezia ve Watford'un yanı sıra Barcelona ve İnter gibi kalburüstü kulüplerin de yer aldığı Manaj'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Arnavutluk Milli Takımı'nda da oynaması bekleniyor. Sivasspor'a ilk geldiğinde 1.5 milyon Euro olan değerini 6 ayda 2'ye katlayan Manaj, EURO 2024'te de gollerini sıralamaya devam ederse, Yiğidolar'ın olası bir satıştan ne kadar kârlı çıkacağını tahmin etmek hiç zor olmaz.



PIATEK ŞİMDİ BAŞAKŞEHİR'İN GOL MAKİNESİ



Başakşehir'de sezon öncesi performansı en çok merak edilen isim Kryzstof Piatek'ti. 2018'de Genoa'nın 4.5 milyon Euro, 2019'da Milan'ın 35 milyon Euro'ya ve 2020'de Hertha Berlin'in 24 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Polonyalı santrfor, burada bekleneni veremeyince Salernitana'ya kiralanmış ve geçen yılın temmuz ayında da serbest kalmıştı.



Kariyeri düşüşte olan 28 yaşındaki futbolcu ilk 10 haftayı 'sıfır' gol ve asistle tamamlayınca kendisine şüpheyle bakanların sayısı daha da arttı. Ancak 11. haftadaki Ankaragücü maçında 2 gol birden atarak suskunluğunu bozan Piatek şimdi 13 gol, 1 asistle Başakşehir'in en skorer ismi. Toplam 38 golü bulunan Boz Baykuşlar'ın skoruna katkısı yüzde 37.



BUKSA, EV SAHİBİ TAKIMLARIN KORKULU RÜYASI



Antalyaspor'un sezon başı Lens'ten kiraladığı Adam Buksa, ligde 13 gol, 2 asist üretirken, bu gollerin 9'unu deplasmanda atması, kendisini ev sahiplerinin korkulu rüyası haline getirdi. Toplam 35 kez fileleri havalandıran Akdeniz ekibinin golle rindeki payı yüzde 43'e ulaşan Buksa'nın sezon sonu Lens'e dönüp gollerini orada sıralayacağını söylemek sanırız kahinlik olmaz.



Standard Liege'den kiralık gelen Denis Draguş 11 gol, 1 asistle Gaziantep FK'nin en büyük umudu olurken, toplam 34 kez ağları sarsan kırmızı siyahlı takımın gollerindeki payı yüzde 35 oldu.



Kasımpaşa'nın Auxerre'den bonservisiyle aldığı Nuno Da Costa 11 gol, 5 asistle toplam 16 gole katkı yaptı. Yeşil Burun Adalı forvetin toplam gollerdeki payı yüzde 29.





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