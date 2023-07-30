Icardi transferinde Zaha modeli

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'de, tıpkı Wilfried Zaha'da olduğu gibi başarı bonuslarının yoğunlukta olduğu bir sözleşme ortaya koyuldu.
HER YIL 3.5 MİLYON EURO
3 yıllık kontrata göre Galatasaray, Icardi'ye her sezon için 3 milyon 500 bin Euro ödeyecek. Başarı ve gol bonusları, bu rakama eklenecek.
SPONSORLAR DEVREYE GİRECEK
10 milyon Euro'nun kalan bölümünü içeren ekstra ödemeler (5 – 5.5 milyon Euro) ise kulübün sponsorları tarafından karşılanacak. Yapılan anlaşma, sadece sportif değil, imaj haklarını da içeriyor.
Sponsorlar, Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı reklam ve tanıtımlarda kullanacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, diğer yeni transfer Zaha ile de imaj haklarını içeren bir anlaşma yaptığı, rakamın bu yüzden yüksek göründüğü de öğrenildi.
HER YIL 3.5 MİLYON EURO
3 yıllık kontrata göre Galatasaray, Icardi'ye her sezon için 3 milyon 500 bin Euro ödeyecek. Başarı ve gol bonusları, bu rakama eklenecek.
SPONSORLAR DEVREYE GİRECEK
10 milyon Euro'nun kalan bölümünü içeren ekstra ödemeler (5 – 5.5 milyon Euro) ise kulübün sponsorları tarafından karşılanacak. Yapılan anlaşma, sadece sportif değil, imaj haklarını da içeriyor.
Sponsorlar, Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı reklam ve tanıtımlarda kullanacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, diğer yeni transfer Zaha ile de imaj haklarını içeren bir anlaşma yaptığı, rakamın bu yüzden yüksek göründüğü de öğrenildi.