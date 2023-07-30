Icardi transferinde Zaha modeli

Galatasaray'ın renklerine bağladığı Mauro Icardi'nin sözleşme şartları, Wilfried Zaha ile benzerlik gösterdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Icardi transferinde Zaha modeli
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30 Temmuz 2023 13:38
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'de, tıpkı Wilfried Zaha'da olduğu gibi başarı bonuslarının yoğunlukta olduğu bir sözleşme ortaya koyuldu.

HER YIL 3.5 MİLYON EURO

3 yıllık kontrata göre Galatasaray, Icardi'ye her sezon için 3 milyon 500 bin Euro ödeyecek. Başarı ve gol bonusları, bu rakama eklenecek.

SPONSORLAR DEVREYE GİRECEK

10 milyon Euro'nun kalan bölümünü içeren ekstra ödemeler (5 – 5.5 milyon Euro) ise kulübün sponsorları tarafından karşılanacak. Yapılan anlaşma, sadece sportif değil, imaj haklarını da içeriyor.

Sponsorlar, Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı reklam ve tanıtımlarda kullanacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, diğer yeni transfer Zaha ile de imaj haklarını içeren bir anlaşma yaptığı, rakamın bu yüzden yüksek göründüğü de öğrenildi.





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