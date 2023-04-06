Icardi, suskunluğunu bozdu ama yetmedi

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, suskunluğunu Başakşehir maçında bozdu. Ancak Arjantinli yıldızın golü tur için yeterli olmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Icardi, suskunluğunu bozdu ama yetmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2023 10:40
Galatasaray'da, Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçıyla ilk kez 11'de görev yaptı.

Arjantinli yıldız, son haftalardaki suskunluğunu 51. dakikada bozdu. Nicolo Zaniolo'nun asistinde topu ağlara gönderen Icardi, Kaan Ayhan'ın golünde de asisti yapan isimdi. Icardi, ilk yarıda bir pozisyonda ise üst direğe takıldı.

Deneyimli golcü, hücum hattında etkili olmasına rağmen çabası tur için yeterli olmadı. Zaman zaman istediği topları alamadığı için arkadaşlarına isyan eden Icardi, son düdüğün ardından üzgün bir şekilde soyunma odasına gitti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery