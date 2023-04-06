Icardi, suskunluğunu bozdu ama yetmedi

Galatasaray'da, Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçıyla ilk kez 11'de görev yaptı.



Arjantinli yıldız, son haftalardaki suskunluğunu 51. dakikada bozdu. Nicolo Zaniolo'nun asistinde topu ağlara gönderen Icardi, Kaan Ayhan'ın golünde de asisti yapan isimdi. Icardi, ilk yarıda bir pozisyonda ise üst direğe takıldı.



Deneyimli golcü, hücum hattında etkili olmasına rağmen çabası tur için yeterli olmadı. Zaman zaman istediği topları alamadığı için arkadaşlarına isyan eden Icardi, son düdüğün ardından üzgün bir şekilde soyunma odasına gitti.





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