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Icardi sessizliğini bozdu! "Aptalı oynamak..."

Inter'de kaptanlık görevi elinden Mauro Icardi, sosyal medya hesabından teknik direktör Spalletti ve yönetime mesaj yolladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Icardi sessizliğini bozdu! 'Aptalı oynamak...'
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15 Şubat 2019 03:53
Inter'de Mauro Icardi krizi sürüyor. Inter'in kaptanlığı elinden alındığı açıklanan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile oynanan maçın kadrosuna dahil edilmeyen ve kaptanlığı Handanovic'i verilen Icardi sessizliğini bozdu.

Icardi paylaşımında Mark Twain'in "Susup aptalı oynamak, ağzını açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktan daha iyidir." sözünü kullandı.

Real Madrid başta olmak üzere transferde ismi birçok kulüple anılan 25 yaşındaki Icardi'nin Inter ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.

 

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