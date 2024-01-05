İcardi sakatlık mı geçirdi? Son durumu nedir?

Galatasaray Kulübü,'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.Sarı-kırmızılıların açıklamasında, Fenerbahçe derbisinde'nin bir süre oynamamasına karar verildiği duyuruldu.olabileceği vurgulandı.ve'nin durumu, Kayserispor karşılaşması öncesi yeniden değerlendirilecek."Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."Süper Lig'de bu sezon 17 maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızı formayla 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.