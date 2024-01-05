Haber Tarihi: 05 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 15:06

İcardi sakatlık mı geçirdi? Son durumu nedir?

Galatasaray'a Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den kötü haber geldi. İcardi sakatlık mı geçirdi? Son durumu nedir? Detaylar...

İcardi sakatlık mı geçirdi? Son durumu nedir?
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Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, Fenerbahçe derbisinde yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verildiği duyuruldu.

İlerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından Mauro Icardi'nin maskeyle oynama ihtimalinin olabileceği vurgulandı.
Konyaspor ve Sivasspor maçlarında oynamayacak olan Mauro Icardi'nin durumu, Kayserispor karşılaşması öncesi yeniden değerlendirilecek. 

İŞTE AÇIKLAMA

"Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. 

Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."

Süper Lig'de bu sezon 17 maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızı formayla 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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