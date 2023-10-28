29 Ekim

Icardi, Rizespor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Icardi, Rizespor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
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28 Ekim 2023 14:19
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi gözler Bayern Münih maçında olduğu gibi yine Mauro Icardi'de olacak.

RİZE'YE GİTTİ

Icardi, Bayern Münih maçına büyük bir fedakarlık örneği göstererek iğneyle çıkmıştı. Golcü oyuncu, Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın hazırlıklarına katılmadı. İdmanlara çıkamayan Arjantinli yıldız, 2 günü tedaviyle geçirdi ancak takımla birlikte Rize'ye gitti.



KARAR OKAN BURUK'UN

Buz, dinlenme ve iğne tedavisi süren Icardi'nin forma giyip giymeyeceği ise belirsiz. Arjantinli yıldız, maç saatinde kendini deneyecek. Icardi ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek. 30 yaşındaki futbolcu her zamanki gibi sahada olmak istiyor ancak Icardi'nin forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.



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