Haber Tarihi: 23 Ekim 2023 13:28 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 13:28

İcardi oynayacak mı? İcardi Bayern Münih maçında oynayacak mı?

İcardi oynayacak mı? Beşiktaş derbisinde sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sağ ayak bileğindeki tendonda kanama tespit edildiği açıklandı. Kritik Bayern Münih maçı öncesi golcü oyuncunun durumu belirsiz. Icardi, sağlık heyetinin kararını bekleyen teknik ekibe haber gönderdi. Peki, İcardi Bayern Münih maçında oynayacak mı?

İcardi oynayacak mı? İcardi Bayern Münih maçında oynayacak mı?
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro İcardi, son olarak Beşiktaş karşısında attığı 2 golle zaferin mimarı oldu. Arjantinli süperstar, Rachid Ghezzal ile girdiği mücadelede aldığı darbe nedeniyle sakatlık geçirdi.
İCARDİ BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Karşılaşmanın son anlarında tedavi edilen tecrübeli futbolcunun durumu ise merak konusuydu. Kulüp, dün İcardi'nin sağlık durumuyla ilgili olarak, "Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

Gelen son haberlere göre 30 yaşındaki oyuncunun, salı günü Bayern Münih maçında oynayabilmesi için iğne ile oynaması gerekiyor.

ORTAK KARAR ALINACAK

Daha önce de ağrıları ve fiziksel eksikliklerine rağmen sahaya çıkan İcardi'nin, yine fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Fakat sağlık ekibinin de son görüşünün alınması ve bu karara göre teknik ekip ile ortak bir karar alınması bekleniyor. Yani son gelişmeler doğrultusunda İcardi'nin durumu, maça yakın saatlerde ancak belli olabilecek. 


 
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