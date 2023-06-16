Icardi olmazsa alternatifi hazır!

Milliyet Gazetesi yazarlarından Osman Şenher, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Duayen isim, sarı-kırmızılıların transfer görüşmesinde bulunduğu 2 yıldız forveti duyurdu.
İşte Osman Şenher'in yazısı...
"Icardi transferinin gerçekleşmediğini düşünelim. Galatasaray Başkanı ve Erden Timur'un, Ayhan Akman ve Okan Buruk'un belirleyeceği yeni Icardi'ler bulacaklarına hiç şüphem yok. Artık Galatasaray taraftarı bu şova alıştı. Yönetim bunun bilincinde hareket ediyor. Bunun için hiç kimse tedirgin olmasın.
Evet Galatasaray'da gidenler, gelenler epey bir trafik olacak. Bir sürü isimler konuşuluyor. Gelenlerin gidenlerden daha kaliteli olması için çok büyük çaba var. Herkes Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek adına oynanacak üç eleme maçına kitlenmiş. Bunun için Galatasaray'ın futbol kalitesinin bir mucize olmazsa geçen sezonun gerisinde kalacağını sanmıyorum.
Torreira takımda kalıyor. Nelsson ile Boey 'gitme meraklısı değiliz, istediğiniz an mukaveleyi uzatabiliriz' diyormuş yöneticilere. Chelsea'den Aubameyang ve Lyon'dan Dembele için transfer görüşmeleri yapılıyor ama yönetim, Icardi'den gelecek haberlere göre bu transferlerde hareket etmek istiyor. Nelsson kalırsa sorun yok ama giderse stoper için Merih Demiral ilk sırada.
Okan Buruk'un defans bölgesindeki tercihleri yerliden yana. Kazımcan çok büyük çıkış yakaladı. Önümüzdeki sezon sol bekte takımın yeni Boey'i olacak. Alternatif olarak da Mert Müldür'ün ismi geçiyor. Yani şimdi isim isim yazmanın bir anlamı yok ama belli ki transfer açısından şu 15 gün Cim-Bom için çok hızlı ve tempolu geçecek."
İşte Osman Şenher'in yazısı...
"Icardi transferinin gerçekleşmediğini düşünelim. Galatasaray Başkanı ve Erden Timur'un, Ayhan Akman ve Okan Buruk'un belirleyeceği yeni Icardi'ler bulacaklarına hiç şüphem yok. Artık Galatasaray taraftarı bu şova alıştı. Yönetim bunun bilincinde hareket ediyor. Bunun için hiç kimse tedirgin olmasın.
Evet Galatasaray'da gidenler, gelenler epey bir trafik olacak. Bir sürü isimler konuşuluyor. Gelenlerin gidenlerden daha kaliteli olması için çok büyük çaba var. Herkes Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek adına oynanacak üç eleme maçına kitlenmiş. Bunun için Galatasaray'ın futbol kalitesinin bir mucize olmazsa geçen sezonun gerisinde kalacağını sanmıyorum.
Torreira takımda kalıyor. Nelsson ile Boey 'gitme meraklısı değiliz, istediğiniz an mukaveleyi uzatabiliriz' diyormuş yöneticilere. Chelsea'den Aubameyang ve Lyon'dan Dembele için transfer görüşmeleri yapılıyor ama yönetim, Icardi'den gelecek haberlere göre bu transferlerde hareket etmek istiyor. Nelsson kalırsa sorun yok ama giderse stoper için Merih Demiral ilk sırada.
Okan Buruk'un defans bölgesindeki tercihleri yerliden yana. Kazımcan çok büyük çıkış yakaladı. Önümüzdeki sezon sol bekte takımın yeni Boey'i olacak. Alternatif olarak da Mert Müldür'ün ismi geçiyor. Yani şimdi isim isim yazmanın bir anlamı yok ama belli ki transfer açısından şu 15 gün Cim-Bom için çok hızlı ve tempolu geçecek."