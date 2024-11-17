Icardi'nin menajerinden açıklama!

Mauro Icardi'nin menajeri Pino Elio Letterio, Arjantinli yıldız ve Wanda Nara konusunda açıklama yapmadığını söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Letterio, "Türk ve Arjantin basınında yer alan haberlerle ilgili olarak, bunların yalan haber olarak değerlendirilmesi gerektiğini, herhangi bir açıklama yapmadığımı açıklığa kavuşturmak isterim. İmajımın korunması için her türlü yasal yola başvurma hakkımı saklı tutuyorum." ifadelerini kullandı.
HABER NEYDİ?
Letterio'nun, Icardi ve Wanda Nara için, "Galatasaray, Icardi'nin kariyerindeki en doğru tercihti. İstanbul'da çok mutlu. Kimse Galatasaray sevdasını sorgulamasın. Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı ve sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu. Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu" sözlerini kullandığı iddia edilmişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Letterio, "Türk ve Arjantin basınında yer alan haberlerle ilgili olarak, bunların yalan haber olarak değerlendirilmesi gerektiğini, herhangi bir açıklama yapmadığımı açıklığa kavuşturmak isterim. İmajımın korunması için her türlü yasal yola başvurma hakkımı saklı tutuyorum." ifadelerini kullandı.
HABER NEYDİ?
Letterio'nun, Icardi ve Wanda Nara için, "Galatasaray, Icardi'nin kariyerindeki en doğru tercihti. İstanbul'da çok mutlu. Kimse Galatasaray sevdasını sorgulamasın. Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı ve sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu. Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu" sözlerini kullandığı iddia edilmişti.