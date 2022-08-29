Icardi'nin Galatasaray kararı!

Haris Seferovic dışında bir golcü daha almayı planlayan Galatasaray, Mauro Icardi için girişimleri sürdürüyor...PSG ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği haberleri gelirken, Icardi'nin ise kararını vermek için bir süre daha bekleyeceği ifade edildi.İtalyan basınında yer alan habere göre, Arjantinli yıldızın transfer penceresinin kapanmasına kadar şansını zorlayıp tüm teklifleri görmek istediğini yazdı.29 yaşındaki oyuncunun beklediği teklifi alamaması halinde rotasını İstanbul'a çevireceği aktarıldı.Türkiye'de transfer piyasası 8 Eylül'de kapanacağı için Icardi'nin Galatasaray konusunda acele etmediği kaydedildi.