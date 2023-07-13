Haber Tarihi: 13 Temmuz 2023 13:36 - Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 13:36

Icardi ne zaman gelecek? Galatasaray'da Angelino, Leandro Paredes ve Halil Dervişoğlu transferinde son durum

Mauro Icardi Galatasaray'a ne zaman gelecek merak ediliyor... Galatasaray, Arjantinli yıldızına kavuşmak için artık gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar, Icardi'den sonra PSG'yle de anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın transfer gündemi hız kesmiyor. Leipzig'ten Angelino, PSG'den Icardi ve Paredes, ve Liverpool'dan Thiago Alcantara hakkındaki son gelişmeler. Sarı-kırmızılıların transferdeki stratejileri ve hedefleriyle ilgili ayrıntılı bilgi burada.

Icardi ne zaman gelecek? Galatasaray'da Angelino, Leandro Paredes ve Halil Dervişoğlu transferinde son durum
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Galatasaray'ın transfer gündemine her gün onlarca isim geliyor, ancak bir kişinin zirvedeki yeri hiç değişmiyor: Mauro Icardi. Galatasaray camiası, büyük bir heyecanla artık Arjantinli yıldızın transferinin resmiyete kavuşmasını bekliyor. Son olarak eşi Wanda Nara'nın, "Mauro birkaç gün içinde İstanbul'da olacak" demesiyle de gözler tamamen bu transfere çevrilmiş durumda. Ancak bir taraftan da kulüp, Icardi transferine son şeklini vermeye çalışıyor. Sponsorların desteğiyle Icardi'nin maaşını karşılamayı başaran Sarı-Kırmızılılar, kulübü PSG'yle de sonunda ödeme takvimi konusunda el sıkıştı.
MAURO ICARDİ GALATASARAY'A NE ZAMAN GELECEK?
Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor o da yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

GÖZLER PAREDES'TE

Galatasaray, sol bek için geri sayımda… Leipzig'ten İspanyol sol bek Angelino'da son aşamada olan Galatasaray'ın transferi bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar dünden itibaren önceliğini merkez orta sahaya verdi. Bu bölgeye 'Şampiyonlar Ligi takviyesi' yapmayı planlayan Aslan, Arjantinli ön libero Leandro Parades'in ve PSG'nin kararını bekliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin gündemine gelen son isim Thiago Alcantara oldu.

GALATASARAY HALİL DERVİŞOĞLU İÇIN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!

Takımda yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek için forvete Türk oyuncu transferi yapmak isteyen ve Halil Dervişoğlu ile bir süredir görüşme halinde olan Beşiktaş son sözünü söyledi.

23 yaşındaki oyuncunun kulübü Brentford ile anlaştıktan sonra Halil ile görüşen siyah beyazlılar 3 senelik sözleşme ve yıllık ücret olarak 1 milyon Euro isteyen golcüden indirim talep etti. Beşik taşlı yöneticiler genç futbolcu ya, "Türkiye'de ekonomik tedbirler nedeniyle yerli oyuncuların maaşları standarttır. Beşiktaş'ta yerli oyuncular 400-500 bin Euro kazanıyor. Sana istediğin parayı verirsek maaş dengesi bozulur. Yıllık ücretinde indirim yapman lazım. Düşün ve kararını ver." dediler.

 


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