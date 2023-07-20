Icardi ne zaman gelecek? Erden Timur açıkladı: Icardı geliyor!

Galatasaray'ın transfer gündemine her gün onlarca isim geliyor, ancak bir kişinin zirvedeki yeri hiç değişmiyor: Mauro Icardi. Galatasaray camiası, büyük bir heyecanla artık Arjantinli yıldızın transferinin resmiyete kavuşmasını bekliyor. Son olarak eşi Wanda Nara'nın, "Mauro birkaç gün içinde İstanbul'da olacak" demesiyle de gözler tamamen bu transfere çevrilmiş durumda. Ancak bir taraftan da kulüp, Icardi transferine son şeklini vermeye çalışıyor. Sponsorların desteğiyle Icardi'nin maaşını karşılamayı başaran Sarı-Kırmızılılar, kulübü PSG'yle de sonunda ödeme takvimi konusunda el sıkıştı.Galatasaray Spor Kulübü ile Medicana Hastanesi arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.Hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Timur,ifadelerini kullandı.Transferleri gündemde olan Mauro Icardi ve Cedric Bakambu hakkında konuşan Timur,dedi.