Haber Tarihi: 20 Temmuz 2023 11:55 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 11:55

Icardi ne zaman gelecek? Erden Timur açıkladı: Icardı geliyor!

Mauro Icardi Galatasaray'a ne zaman gelecek merak ediliyor... Galatasaray, Arjantinli yıldızına kavuşmak için artık gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar, Icardi'den sonra PSG'yle de anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın transfer gündemi hız kesmiyor. Galatasaraylı yönetici Erden Timur, Cedric Bakambu ve Mauro Icardi transferi için konuştu. Peki, Icardi ne zaman gelecek? Erden Timur açıkladı

Icardi ne zaman gelecek? Erden Timur açıkladı: Icardı geliyor!
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Galatasaray'ın transfer gündemine her gün onlarca isim geliyor, ancak bir kişinin zirvedeki yeri hiç değişmiyor: Mauro Icardi. Galatasaray camiası, büyük bir heyecanla artık Arjantinli yıldızın transferinin resmiyete kavuşmasını bekliyor. Son olarak eşi Wanda Nara'nın, "Mauro birkaç gün içinde İstanbul'da olacak" demesiyle de gözler tamamen bu transfere çevrilmiş durumda. Ancak bir taraftan da kulüp, Icardi transferine son şeklini vermeye çalışıyor. Sponsorların desteğiyle Icardi'nin maaşını karşılamayı başaran Sarı-Kırmızılılar, kulübü PSG'yle de sonunda ödeme takvimi konusunda el sıkıştı.
MAURO ICARDİ NE ZAMAN GELECEK?
Galatasaray Spor Kulübü ile Medicana Hastanesi arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Timur, "Avrupa'da futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz. Kısa vadede Avrupa'da kupa kazanmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

ICARDI VE BAKAMBU

Transferleri gündemde olan Mauro Icardi ve Cedric Bakambu hakkında konuşan Timur, "Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı." dedi.

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