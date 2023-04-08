Wanda Nara'nın sunuculuğunu üstlendiği Masterchef'in Arjantin versiyonunun pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde Mauro Icardi konuk olacak.
Arjantin TV kanalı Telefe'de yayınlanan programın reklamları da yayınlandı. 10 Nisan akşamı izleyiciler, Arjantin'in en ünlü çiftini birlikte izleyecekler.
Mauro Icardi'nin programda asado (ızgara et) yapmak için Masterchef önlüğü giyeceği de belirtildi.
Arjantin TV kanalı Telefe'de yayınlanan programın reklamları da yayınlandı. 10 Nisan akşamı izleyiciler, Arjantin'in en ünlü çiftini birlikte izleyecekler.
Mauro Icardi'nin programda asado (ızgara et) yapmak için Masterchef önlüğü giyeceği de belirtildi.