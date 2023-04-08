Icardi, Masterchef'e çıkıyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Masterchef'in Arjantin edisyonuna konuk olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Icardi, Masterchef'e çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2023 15:48
Wanda Nara'nın sunuculuğunu üstlendiği Masterchef'in Arjantin versiyonunun pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde Mauro Icardi konuk olacak.

Arjantin TV kanalı Telefe'de yayınlanan programın reklamları da yayınlandı. 10 Nisan akşamı izleyiciler, Arjantin'in en ünlü çiftini birlikte izleyecekler.

Mauro Icardi'nin programda asado (ızgara et) yapmak için Masterchef önlüğü giyeceği de belirtildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery