Icardi: "Kafamıza koymuştuk"

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi: 'Kafamıza koymuştuk'
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08 Mayıs 2023 22:22
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Arjantinli golcü, "Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. Kazanmayı kafamıza koymuştuk. İyi bir oyun çıkardık. Penaltı kazandığımız zaman, onu gole çevirmek gerekiyordu. Üzerime düşeni yaptım" dedi.

Icardi, sözlerini, "Daha çok fazla var. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak devam etmeliyiz, kazanmaya devam etmeliyiz." diye tamamladı.

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