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Icardı: "Juventus'tan uzaktayız"

İnter'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, mavi-siyahlıların Juventus ile çekişmesini ve takımının gidişatına dair konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Icardı: 'Juventus'tan uzaktayız'
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30 Ekim 2018 11:04
İtalyan ekibi Inter'in yıldız golcüsü Mauro Icardi, takımını değerlendirdi.

Arjantinli yıldız, İnter ve Juventus hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve mavi-siyahlı ekibi için, "Doğru yolda" sözlerini kullandı.

Mauro Icari, Inter için yaptığı konuşmasında, "İnter ile birlikte iyi bir süreçten geçiyorum. Barcelona önünde iyi oynadık ama daha iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

Icardi konuşmasının devamında,"Juventus karşıtı değiliz, çünkü son yıllarda neler yaptıklarına bakıldığında bir kaç adım uzaklarındayız. Tabi, yaptığımız şeyden mutluyuz. Doğru yoldayız ve bu yolda devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yaptığı çalımalarla takımının geliştiğini dile getiren Mauro Icardı, "Takım gelişiyor, oyunumuzu geliştirmek ve oynamak için çalışıyoruz. Antrenmenda yaptığımız çalışmaları hedeflere ulaşmak için yaptığımız maçlarımızda kullanacağız" dedi ve konuşmasını sonlandırdı.

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