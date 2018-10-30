Icardı: 'Juventus'tan uzaktayız'

İtalyan ekibi Inter'in yıldız golcüsü Mauro Icardi, takımını değerlendirdi.Arjantinli yıldız, İnter ve Juventus hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve mavi-siyahlı ekibi için,sözlerini kullandı.Mauro Icari, Inter için yaptığı konuşmasında,dedi.Icardi konuşmasının devamında,ifadelerini kullandı.Öte yandan yaptığı çalımalarla takımının geliştiğini dile getiren Mauro Icardı,dedi ve konuşmasını sonlandırdı.