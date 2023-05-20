Icardi, Jardel'den sonra ilki yaşadı!

Galatasaray'ın Sivasspor'la oynadığı maçta fileleri havalandıran Mauro Icardi, takımının ligde attığı son 6 gole imza attı. Galatasaray'da aynı başarıyı yakalayan son yabancı oyuncu Mario Jardel'di.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi, Jardel'den sonra ilki yaşadı!
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20 Mayıs 2023 19:31
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 20:28
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor karşılaşmasıyla önemli bir başarı yakaladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, takımının ligde attığı son 5 gole imza atmış oldu.

Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu.

Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray'ın 63. dakikada ikinci golünü atan isim oldu ve son 6 gole imza attı.

Icardi, 22 lig maçında gol sayısını 19'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca 7 asisti bulunuyor.

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