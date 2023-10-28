29 Ekim

Icardi için Fransa'dan çarpıcı yorum: "Yeni Hagi"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fransız basınında gündem oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Icardi için Fransa'dan çarpıcı yorum: 'Yeni Hagi'
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28 Ekim 2023 10:40
Son güncelleme 28 Ekim 2023 10:49
Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli, bu sezon da attığı gollerle müthiş oyununu sürdürüyor.

Trabzonspor, Beşiktaş, Manchester United maçlarında gol sevinci yaşayan Mauro, sakat olmasına rağmen kendisini riske ederek Bayern Münih maçında forma giydi. Panenka ile attığı penaltıyla kendisine hayran bıraktı. Fransız basını da 30 yaşındaki golcünün Galatasaray'da efsane olma yolunda ilerlediğini yazdı.



"YENİ HAGI OLABİLİR"

France24, şu ifadeleri kullandı: "Icardi, Türk kulübünde efsane olma yolunda ilerliyor. Icardi, sezon öncesi hikayesini Türkiye'de yazmak istediği için bir Suudi kulübünün teklifini reddetti. Rams Park tribünleri her maçta golcünün adını zikrediyor. Arjantinli, Galatasaray'ın 1997-2000 yılları arasında kazandığı dört Türkiye şampiyonluğunun ve 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'nın başrol oyuncularından biri olan Rumen Gheorghe Hagi'den bu yana kulübün 'En efsanevi yabancı oyuncusu' olabilir.



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