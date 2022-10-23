Icardi: 'Hakemler neden hep böyle!'

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası mücadelenin hakemi Ala Palabıyık'a sert tepki gösterdi.



Mauro Icardi, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle.. Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı." dedi.



Arjantinli yıldız, "10 kişi ile 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçmiş haftalarda da bunu yaşadık. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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