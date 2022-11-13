Icardi, gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, takımına skor katkısı vermeyi sürdürüyor.



Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki 6. maçına çıkan Icardi, müsabakanın 45. dakikasında penaltıdan ağları havalandırdı.



Ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 2 golle galibiyeti getiren oyuncu olan 29 yaşındaki santrfor, üst üste 2 maçta 3, toplamda ise 4. kez gol sevinci yaşadı.



Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golde de son pası veren oyuncu olarak dikkati çekti.



Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens ise sarı-kırmızılı formayla ligdeki 2. golünü kaydetti.



Ligdeki 12. maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan tecrübeli futbolcu, 11. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasından sonra 2. kez ağları havalandırdı.



Maçta son golü kaydeden Abdülkerim Bardakcı ise sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.





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