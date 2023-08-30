Icardi gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, son 4 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Icardi gollerine devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2023 02:07
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Molde ile oynanan rövanş maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 4 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş maçında da bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery