Icardi gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Molde ile oynanan rövanş maçında da sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 4 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş maçında da bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 4 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş maçında da bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.