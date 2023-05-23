'Icardi, gelecek sezon da Galatasaray'da'

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sabah yazarı Murat Özbostan, sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon da Arjantinli yıldız ile yola devam edeceğini yazdı.
Murat Özbostan'ın yazısındaki Icardi bölümü şu şekilde;
"Galatasaray taraftarının artık en çok merak ettiği konu Icardi'nin kalıp kalmayacağı. Bu konuda çok sayıda haber yapılıyor. Galatasaray yönetimi 1 aydır görüşme halinde. Gelinen noktada her şey yolunda gidiyor. Ama ağır ilerliyor! Yıllardır Galatasaray o mevkiye çok para harcadı, çöpe gitti paralar... Icardi'nin, Fransa'nın ardından bu kadar başarılı olacağını açıkçası kimse tahmin etmiyordu.
Galatasaray, Icardi'yi renklerine bağlayacak ve görkemli bir imza töreni yapacak. Sözleşmenin 2 yıl olması bekleniyor. Rakam bonuslarla 5 milyon Euro'nun üstünde olacak. ıcardi'nin kalmak istemesi avantaj. Mesele biraz da PSG'yi ikna etmeye kaldı."
Galatasaray forması altında 24 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 20 gol attı ve 8 asist yaptı.
Sabah yazarı Murat Özbostan, sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon da Arjantinli yıldız ile yola devam edeceğini yazdı.
Murat Özbostan'ın yazısındaki Icardi bölümü şu şekilde;
"Galatasaray taraftarının artık en çok merak ettiği konu Icardi'nin kalıp kalmayacağı. Bu konuda çok sayıda haber yapılıyor. Galatasaray yönetimi 1 aydır görüşme halinde. Gelinen noktada her şey yolunda gidiyor. Ama ağır ilerliyor! Yıllardır Galatasaray o mevkiye çok para harcadı, çöpe gitti paralar... Icardi'nin, Fransa'nın ardından bu kadar başarılı olacağını açıkçası kimse tahmin etmiyordu.
Galatasaray, Icardi'yi renklerine bağlayacak ve görkemli bir imza töreni yapacak. Sözleşmenin 2 yıl olması bekleniyor. Rakam bonuslarla 5 milyon Euro'nun üstünde olacak. ıcardi'nin kalmak istemesi avantaj. Mesele biraz da PSG'yi ikna etmeye kaldı."
Galatasaray forması altında 24 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 20 gol attı ve 8 asist yaptı.