Icardi, Galatasaray'ı sırtladı götürüyor!

Sezon başında Fransız Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den kiralanan 30 yaşındaki santrfor Icardi, skorer performansını Sarı-Kırmızılı forma altında da sürdürüyor. Mauro Icardi, ligde bu sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 21 karşılaşmada 17 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
G.Saray, Icardi'nin ligde gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu. Aslan'ın son 3 maçındaki 4 golü de Arjantinli yıldız kaydetti.
SON 5 SEZONUN EN İYİSİ
Arjantinli futbolcu, son 5 sezonda Galatasaray adına Spor Toto Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu. Bafetimbi Gomis'in 2017-18 sezonunda Süper Lig'de kaydettiği 29 gollük performanstan sonra hiçbir futbolcu Sarı-Kırmızılı forma altında Icardi kadar ağları havalandırmadı.
Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Icardi, transferinden önce oynanan Trabzon deplasmanında görev almamıştı.
30 yaşındaki yıldız golcü Mauro Icardi, Cimbom'un Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada 1'er kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarıda ise Trabzon'u 2-1 mağlup ettikleri ve Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri sınavlarda 1'er gol attı.
INTER VE PSG'DE BİLE OLMADI
Tangocu, lig kariyerinde en sık gol attığı dönemi yaşıyor. 1625 dakikada 17 kez tabela değiştiren Mauro Icardi, 95 dakikada bir skor üretirken, Inter ve Paris Saint Germain formasıyla dahi bu ortalamayı yakalayamadı.
G.Saray, Icardi'nin ligde gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu. Aslan'ın son 3 maçındaki 4 golü de Arjantinli yıldız kaydetti.
SON 5 SEZONUN EN İYİSİ
Arjantinli futbolcu, son 5 sezonda Galatasaray adına Spor Toto Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu. Bafetimbi Gomis'in 2017-18 sezonunda Süper Lig'de kaydettiği 29 gollük performanstan sonra hiçbir futbolcu Sarı-Kırmızılı forma altında Icardi kadar ağları havalandırmadı.
Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Icardi, transferinden önce oynanan Trabzon deplasmanında görev almamıştı.
30 yaşındaki yıldız golcü Mauro Icardi, Cimbom'un Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada 1'er kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarıda ise Trabzon'u 2-1 mağlup ettikleri ve Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri sınavlarda 1'er gol attı.
INTER VE PSG'DE BİLE OLMADI
Tangocu, lig kariyerinde en sık gol attığı dönemi yaşıyor. 1625 dakikada 17 kez tabela değiştiren Mauro Icardi, 95 dakikada bir skor üretirken, Inter ve Paris Saint Germain formasıyla dahi bu ortalamayı yakalayamadı.