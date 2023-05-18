Icardi, Galatasaray'ı sırtladı götürüyor!

30 yaşındaki yıldız golcü Mauro Icardi, Cimbom'un Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada 1'er kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarıda ise Trabzon'u 2-1 mağlup ettikleri ve Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri sınavlarda 1'er gol attı.



INTER VE PSG'DE BİLE OLMADI

Tangocu, lig kariyerinde en sık gol attığı dönemi yaşıyor. 1625 dakikada 17 kez tabela değiştiren Mauro Icardi, 95 dakikada bir skor üretirken, Inter ve Paris Saint Germain formasıyla dahi bu ortalamayı yakalayamadı.

Arjantinli futbolcu, son 5 sezonda Galatasaray adına Spor Toto Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu. Bafetimbi Gomis'in 2017-18 sezonunda Süper Lig'de kaydettiği 29 gollük performanstan sonra hiçbir futbolcu Sarı-Kırmızılı forma altında Icardi kadar ağları havalandırmadı.Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Icardi, transferinden önce oynanan Trabzon deplasmanında görev almamıştı.