Icardi, Galatasaray'ı şampiyonluğa koşturuyor

Spor Toto Süper Lig'de 20 maça çıkan Mauro İcardi, 15 kez ağları sarsarken 7 gol pası verdi.



1531 dakika sahada kalan İcardi ortalama 69 dakikada bir tabelayı değiştirdi. Arjantinli forvet, kritik golleri ve asistleriyle G.Saray'a ekstra 14 puan kazandırdı ve takımının zirvede arayı açmasını sağladı.



Alanyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Ümraniyespor, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında skoru belirleyen isim olan İcardi ayrıca 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisine 1 gol - 1 asistle damgasını vurmuştu. 30 yaşındaki dünya yıldızı 6-0 biten Kayserispor maçında da hat-trick yapmıştı.



PSG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK



Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek Mauro İcardi için sarı-kırmızılı yönetim şartları sonuna kadar zorlayacak. G.Saray'da kalmak istediğini söyleyen golcü isim için PSG ile görüşmeler başlayacak.



