Haber Tarihi: 01 Haziran 2023 16:27 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 16:27

İcardi Galatasaray'da kalacak mı, ayrılacak mı?

İcardi Galatasaray'da kalacak mı, ayrılacak mı? sorusu sarı kırmızılı taraftarlın en çok merak ettiğini soru. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk sonrası Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu.

İcardi Galatasaray'da kalacak mı, ayrılacak mı?
Abone Ol
İcardi Galatasaray'da kalacak mı, ayrılacak mı?  Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022/23 sezonunu şampiyon tamamladı. Sırasıyla; Beşiktaş (1), Başakşehir (1), İstanbulspor (2) ve Sivasspor (2) maçlarında şov yapan Mauro Icardi bugün de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemek için çıktığı Ankaragücü deplasmanında da adeta gövde gösterisi yaptı. 7'de perdeyi açan, 39'da ise yeniden Cim Bom'u öne geçiren golü kaydeden yıldız oyuncu, Galatasaray'ın ligde attığı son 8 gole de imza attı.
İCARDİ GALATASARAY'DA KALACAK MI, AYRILACAK MI?
Sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle PSG'ye döneceğiyle ilgili konuşan ve Galatasaray'daki geleceğini değerlendiren yıldız forvet, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk açıklamaları

Berkan Kutlu, "Çok mutluyuz. Galatasaray 100. yılda üstüne düşeni yaptı hem de Ankara'da. En büyük Cimbom." dedi.

Galatasaray'ın Danimarkalı defansı Nelsson, "Soruyu duyamadım ama çok mutluyum. Çok çalıştık. Şampiyon olduk, çok mutluyuz. Amacımıza ulaştık. Fenerbahçe maçını unutamıyorum." ifadelerini kullandı.

Kazımcan Karataş, "Türlerim diken diken. Türkiye'nin en büyüyüğüz. Herkesin emeği var. İlk senemde şampiyon oldumi herkese çok teşekkür ederim. Bunu hayal ederek geldim, Abdülkerim Bardakcı ile konuşuyordum hep." şeklinde konuştu.

Sarı kırmızılı takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, "Çok büyük bir mutluluk. Çok acı çektik. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Sonuna kadar hak ettik. Şampiyon İstanbul'a geliyor, bekleyin." dedi.

Yunus Akgün: Allah'a şükürler olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir şampiyonluk yaşadık.

Dries Mertens: Çok mutluyum. Lige başladık, bugün ligi bitirdik. İnanılmaz hissediyorum.


Milot Rashica: Çok zor bir sezon oldu. Bütün sezona baktığımızda zorlu bir sezon geçti. Bugün şampiyon olduk.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kabine ne zaman açıklanacak? 2023 Yeni Kabine bakanlar listesi Gündem Kabine ne zaman açıklanacak? 2023 Yeni Kabine bakanlar listesi
Ajax, yeni teknik direktörünü arıyor! Dünya Futbolu Ajax, yeni teknik direktörünü arıyor!
Serdar Dursun'a Macaristan'dan talip Türkiye Transferler Serdar Dursun'a Macaristan'dan talip
Marco Asensio, PSG'ye çok yakın Dünya Transferler Marco Asensio, PSG'ye çok yakın
Yüksel Yıldırım, Fransa'da kulüp satın alıyor! Futbol Yüksel Yıldırım, Fransa'da kulüp satın alıyor!
Kolovetsios ve Ali Karimi, öğrencilerle buluştu Yukatel Kayserispor Kolovetsios ve Ali Karimi, öğrencilerle buluştu
Karşıyaka'da Samet Aybaba sürprizi! Spor Toto 3. Lig Karşıyaka'da Samet Aybaba sürprizi!
Brentford, 18 yaş altı takımının başına kadın teknik direktör getirdi Premier Lig Brentford, 18 yaş altı takımının başına kadın teknik direktör getirdi
A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı Futbol A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu!
2
Marcao'dan Galatasaray'a 1 milyon euro bonus
3
Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ı bekliyor
4
Cenk Özkacar için transfer kararı!
5
Galatasaray'da kiralıklara şans doğdu!
6
Erden Timur'dan flaş karar!
7
Ali Koç: "İstifa etmem!"

SON HABERLER

yukarı ok