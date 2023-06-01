İcardi Galatasaray'da kalacak mı, ayrılacak mı? Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022/23 sezonunu şampiyon tamamladı. Sırasıyla; Beşiktaş (1), Başakşehir (1), İstanbulspor (2) ve Sivasspor (2) maçlarında şov yapan Mauro Icardi bugün de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemek için çıktığı Ankaragücü deplasmanında da adeta gövde gösterisi yaptı. 7'de perdeyi açan, 39'da ise yeniden Cim Bom'u öne geçiren golü kaydeden yıldız oyuncu, Galatasaray'ın ligde attığı son 8 gole de imza attı.Sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle PSG'ye döneceğiyle ilgili konuşan ve Galatasaray'daki geleceğini değerlendiren yıldız forvet, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." ifadelerini kullandı., "Çok mutluyuz. Galatasaray 100. yılda üstüne düşeni yaptı hem de Ankara'da. En büyük Cimbom." dedi.Galatasaray'ın Danimarkalı defansı, "Soruyu duyamadım ama çok mutluyum. Çok çalıştık. Şampiyon olduk, çok mutluyuz. Amacımıza ulaştık. Fenerbahçe maçını unutamıyorum." ifadelerini kullandı.Karataş, "Türlerim diken diken. Türkiye'nin en büyüyüğüz. Herkesin emeği var. İlk senemde şampiyon oldumi herkese çok teşekkür ederim. Bunu hayal ederek geldim, Abdülkerim Bardakcı ile konuşuyordum hep." şeklinde konuştu.Sarı kırmızılı takımın kaptanlarından, "Çok büyük bir mutluluk. Çok acı çektik. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Sonuna kadar hak ettik. Şampiyon İstanbul'a geliyor, bekleyin." dedi.: Allah'a şükürler olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir şampiyonluk yaşadık.: Çok mutluyum. Lige başladık, bugün ligi bitirdik. İnanılmaz hissediyorum.Çok zor bir sezon oldu. Bütün sezona baktığımızda zorlu bir sezon geçti. Bugün şampiyon olduk.