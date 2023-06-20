İcardi Galatasaray'da kalacak mı, Arabistan'a mı gidecek? Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022/23 sezonunu şampiyon tamamladı. Sırasıyla; Beşiktaş (1), Başakşehir (1), İstanbulspor (2) ve Sivasspor (2) maçlarında şov yapan Mauro Icardi bugün de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemek için çıktığı Ankaragücü deplasmanında da adeta gövde gösterisi yaptı. 7'de perdeyi açan, 39'da ise yeniden Cim Bom'u öne geçiren golü kaydeden yıldız oyuncu, Galatasaray'ın ligde attığı son 8 gole de imza attı.Attığı gollerle birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran yıldız oyuncu için Arap kulüpleri de devreye girerken Başkan Dursun Özbek konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın, Suudi Arabistan'da ödenen paralarla yarışması mümkün değil. Icardi'nin Galatasaray'da oynamasını teşvik edecek husus, Galatasaray camiasının büyüklüğü. Suudi Arabistan'daki bir takımın camiası nedir, ne kadardır? Galatasaray, bambaşka bir yer." ifadelerini kullanmıştı.Geçtiğimiz günlerde Icardi için Suudi Arabistan'dan devasa bir teklif geldiği öne sürülürken, Arjantinli yıldıza bir Suudi kulübü bonuslarla birlikte 100 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı Suudi ekibi, Icardi'ye yıllık 25 milyon eurodan 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtilirken teklifin bonuslarla birlikte toplamda 100 milyon euroya olduğu iddia edilmişti.Suudi kulübünün PSG ile de anlaştığı söylenirken Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara'nın kararının beklendiği ifade edilirken, Icardi'nin çok beklenen kararı ortaya çıktı.343 Digital'in haberine göre; Arjantinli yıldız Arabistan'dan gelen teklifler sonrası yaptığı açıklamada "Ben Arabistan'a gidecek kadar kariyerimin sonunda değilim, parayı da tercih etmiyorum." ifadelerini kullandı. Icardi'nin eşi Wanda Nara da Arabistan'dan gelen teklifler sonrası "Mauro, önümüzdeki sezon Avrupa'da kalacak. Arabistan'da yaşayamayız." dediği biliniyordu.