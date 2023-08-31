Icardi fırtınası; Mbappe ve Haaland'ı geçti!

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Mauro İcardi, performansıyla büyülüyor. Arjantinli usta santrfor, 2023 yılında oynadığı 24 karşılaşmada tabelayı 29 kez değiştirerek (23 gol-6 asist) Avrupa'da maç başına skora en çok katkı yapan isim oldu. Aslan'ın süperstarı, Haaland, Mbappe ve Salah gibi yıldızları bile geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Icardi fırtınası; Mbappe ve Haaland'ı geçti!
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31 Ağustos 2023 10:43
Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırırken Mauro Icardi, parlak performansına kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde 23. şampiyonluğun baş mimarı olan Arjantinli golcü, yeni sezona da damgasını vuruyor. Sarı-kırmızılılarda hazırlık kampı geçirememesine rağmen aradaki farkı özel idman programlarıyla kapatarak Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel Molde maçlarında kalitesini konuşturan Tangocu, 2 gol-1 asistiyle turu Aslan'a getirdi.

Bu sezon çıktığı 6 maçta fileleri 5 kez sarsıp 1 de gol pası veren İcardi'nin ayak sesleri Avrupa'dan da duyuluyor.



GALATASARAY'I SIRTINDA TAŞIYOR

En iyi 10 lig ve Avrupa kupalarının baz alındığı değerlendirmede Mauro cardi, 2023 yılı içerisinde oynadığı 24 müsabakada 29 gollük (23 gol-6 asist) performansıyla, maç başına skora en fazla katkı sağlayan (1,20) oyuncu oldu. PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe (1,04) ve Manchester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Erling Haaland'ı (1.03) bile geçen Mauro, zirveyi tek başına domine etti.

G.Saray taraftarının büyük aşkı, bu listede Napoli'den Victor Osimhen (1,03), Liverpool'da oynayan Mohamed Salah (0,92), Tottenham'dan Bayern Münih'e geçen Harry Kane (0,88) gibi isimleri ardında bırakarak takımını sırtladı.  

 
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