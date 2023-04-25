Icardi'den Wanda paylaşımı: 'Senin suçun'

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'den, eşi ve menajeri Wanda Nara için bir paylaşım geldi.



Wanda Nara ile bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Seni sevmem benim suçum değil; sevdiğim her şeye sahip olman senin suçun" ifadelerini yazdı.



Arjantinli golcünün bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.





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