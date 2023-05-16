Icardi'den şampiyonluk açıklaması

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, İstanbulspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi'den şampiyonluk açıklaması
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16 Mayıs 2023 22:38
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, 2-0 kazandıkları İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Takımının maçtaki 2 golünü de atan Arjantinli yıldız, "Maç maç devam ediyoruz. Yoluna sonuna gelmeye başladık. Kazanmamız lazım, gollerden dolayı da mutluyum. Bir forvetin her zaman gol atması lazım." dedi.

Icardi, "Sivasspor maçına odaklanacağız. Şampiyonluk için kazanmak zorundayız. İstediğimiz noktadayız, aynı mantalitede devam etmeliyiz." sözlerini kullandı.

102 dakikada bir gol attığı hatırlatılan yıldız golcü, "Benim işim pozisyonları bitirmek." diye konuştu.

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