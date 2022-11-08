Derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da oldukça neşeli geçen idmana, Mauro Icardi'nin paylaşımı damga vurdu.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Okan Buruk'un saçlarını görsel efekt kullanarak sarıya boyadı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
SARI SAÇ AKIMI
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde imaj değişikliğine giden Mauro Icardi, saçlarını sarıya boyatmıştı. Ardından sarı-kırmızılıların bir diğer yıldızı Lucas Torreira da saçını aynı renge boyattı.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Okan Buruk'un saçlarını görsel efekt kullanarak sarıya boyadı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
SARI SAÇ AKIMI
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde imaj değişikliğine giden Mauro Icardi, saçlarını sarıya boyatmıştı. Ardından sarı-kırmızılıların bir diğer yıldızı Lucas Torreira da saçını aynı renge boyattı.