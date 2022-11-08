Icardi'den Okan Buruk paylaşımı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenmandan dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Icardi paylaşımında, Okan Buruk'un saçlarını görsel efekt kullanarak sarıya boyadı

, Fotoğraf; Instagram
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Icardi'den Okan Buruk paylaşımı!
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08 Kasım 2022 15:24
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da oldukça neşeli geçen idmana, Mauro Icardi'nin paylaşımı damga vurdu.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Okan Buruk'un saçlarını görsel efekt kullanarak sarıya boyadı.

İŞTE O PAYLAŞIM:



SARI SAÇ AKIMI

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde imaj değişikliğine giden Mauro Icardi, saçlarını sarıya boyatmıştı. Ardından sarı-kırmızılıların bir diğer yıldızı Lucas Torreira da saçını aynı renge boyattı.  



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