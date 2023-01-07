20 günlük tedavisi tamamlanan Mauro Icardi, Kadıköy'de ilk 11'de sahaya çıkmak istiyor. Golcü oyuncu, Okan Buruk ile görüşüp ısrarcı olurken yeşil ışığı da aldı.



Dünya Kupası arasındaki antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro Icardi'de kas hasarı tespit edilmişti. 20 gün tedavi olan Icardi, geçen hafta saha çalışmalarına başladı ve perşembe günü takıma katıldı. İdmanın tamamında yer alan Arjantinli forvet, Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak.



GOMİS BU KEZ KULÜBEDE



Teknik direktör Okan Buruk'u düşündüren tek şey, Icardi'nin iki aylık maç eksiği. Buruk, ileri uçtaki Gomis-Icardi tercihine henüz karar vermedi. Ancak Icardi'nin hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinin önemini biliyorum. Oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.



Beşiktaş'a iki gol atan yıldız forvetten sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe karşısında da gol bekliyor. Okan Buruk'la konuşup fiziksel açıdan hazır olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, forma yarışında Gomis'in bir adım önüne geçti.





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