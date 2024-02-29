Icardi'den Okan Buruk'a: "Beni oynat hocam"

Galatasaray'da Mauro Icardi, hırs yaptı. Yıldız oyuncu hem Türkiye Kupası'nda hem de Beşiktaş maçında ilk 11'de maça başlamak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Icardi'den Okan Buruk'a: 'Beni oynat hocam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Şubat 2024 09:39
Galatasaray'da ligde 3-0 kazanılan Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasının başlamasına saatler kala 1 maç ceza alan Mauro Icardi, hırs yaptı.

Arjantinli futbolcunun, Türkiye Kupası'nda oynanacak Karagümrük mücadelesinde sahada olmak istediği öğrenildi. Hocası Okan Buruk ile görüşen 30 yaşındaki santrforun, "Hem kupada hem de Beşiktaş derbisinde forma giymek istiyorum. Beni 11'e yaz" dediği öğrenildi.

Okan Buruk'un da oyuncusunun isteğini dikkate alması ve hem Karagümrük hem de Beşiktaş maçında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery