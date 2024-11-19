Icardi'den heyecanlandıran paylaşım!

Galatasaray'da Mauro Icardi, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." şeklinde bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi'den heyecanlandıran paylaşım!
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19 Kasım 2024 19:50
Son güncelleme 19 Kasım 2024 20:00
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Icardi, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." açıklaması yaptı.

Golcü futbolcu, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Mauro Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaray'da sakatlığı öncesi bu sezon 14 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı görsel:







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