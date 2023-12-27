Icardi'den derbi için maske kararı!

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi Suudi Arabistan'da oynanacak derbi mücadelesine maske ile çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Icardi'den derbi için maske kararı!
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27 Aralık 2023 18:48
Galatasaray'da Süper Kupa'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımda ligdeki derbide yüzüne darbe alan Mauro Icardi, Süper Kupa maçına özel maskeyle çıkacak.

Yıldız futbolcu bugün (çarşamba) reklam çekimleri sırasında ara verdi ve maske ölçüsü verdi. Özel maskenin derbi mücadelesine yetişmesi bekleniyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak.

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