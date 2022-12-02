Icardi'den Arjantinli paparazziye sert cevap!

Galatasaraylı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile bir kez daha ayrılmaları sonrası hakkında konuşan Arjantinli magazin yorumcusu Angel de Brito'ya açıklamalarda bulundu.



Mauro Icardi, "Hakkımda saçmasapan şeyler söylemeyi bırak. Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok." dedi.



Arjantinli yıldız, "Eğer başınıza kötü bir şey gelirse ve kötü zamanlar geçirirseniz, medyanın yalanlarla dolu sirkinin kucağına düşüyorsunuz. Wanda'nın cuma günü seyahat edememesinin arkasında ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu medyaya açıklayamayız. Benim hakkında konuşacaksanız, daha sağlam bilgiler elinizde olsun. Böylece sadece dedikodular üstünden konuşmamış olursunuz." dedi.



"Bana karşı çok ciddi suçlamalar getiriyorsunuz." diyerek sözlerini sürdüren Icardi, "Televizyona çıkıp hakkımda safsatalar anlatıyorsun. Bu nedenle sana cevap veriyorum. Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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